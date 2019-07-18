Товарооборот между Кубанью и Белоруссией за четыре года вырос на $100 млн

СОЧИ, 18 июля. /ТАСС/. Товарооборот между Кубанью и Белоруссией с 2015 года увеличился на $100 млн до $365 млн, что демонстрирует хороший потенциал. Об этом сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Партнерство Кубани и Беларуси имеет историю и хороший потенциал. Об этом можно судить по динамике товарооборота. Если в 2015 году он составлял $252 млн, то за четыре года вырос до $356 млн. Свою продукцию в Беларусь экспортируют около 40 кубанских компаний", - сказал губернатор.

Прежде всего, подчеркнул глава региона, спросом пользуются товары сельского хозяйства. "Несколько лет мы поставляем в Белоруссию семена кукурузы - около двух тысяч тонн ежегодно. Мы готовы нарастить объемы и увеличить ассортимент поставок сельхозтоваров. Кстати, белорусская сторона проявляет интерес к высокопродуктивным семенам кубанской селекции, в частности к тритикале", - отметил Кондратьев.

Кроме того, свое место на полках белорусских магазинов на протяжении пяти лет прочно занимают вина "Абрау-Дюрсо". Также перспективной для сотрудничества отраслью руководитель края назвал легкую промышленность. "Белорусские ткани отличаются хорошим качеством, поэтому будут востребованы на наших швейных предприятиях. Мы сейчас активно развиваем и поддерживаем это направление", - добавил Кондратьев.