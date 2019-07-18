Власти Москвы выделили три участка на 10,8 га под строительство дороги Марьино-Саларьево

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение о сдаче в аренду трех земельных участков площадью около 10,8 га для строительства автомобильной дороги Марьино-Саларьево в ТиНАО, сообщила в четверг пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы приняла решение о предоставлении в аренду АО "Капстройсити" трех земельных участков площадью 10,8 га для строительства автомобильной дороги Марьино-Саларьево", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

В сообщении уточняется, что Департамент городского имущества города Москвы заключит с АО "Капстройсити" договор безвозмездного пользования земельным участком для строительства участка автодороги в районе поселения Сосенское, между деревней Николо-Хованское, деревней Зименки, СНТ "Филатов Луг". Строительство объекта предусмотрено Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2018-2021 годы.

Ранее на официальном сайте комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города Москвы сообщалось, что первый участок дороги Марьино-Саларьево в ТиНАО откроют к августу 2019 года. Длина трассы от ул. Адмирала Корнилова до станции метро "Филатов луг" Сокольнической линии составит почти 3,8 км. Всего в Новой Москве к концу 2023 года планируется построить свыше 450 км дорог.