Фонд развития Дальнего Востока создаст систему, отслеживающую работу лесной отрасли

УЛАН-УДЭ, 18 июля. /ТАСС/. Фонд развития Дальнего Востока занялся созданием системы, отслеживающей работу субъектов лесной отрасли. Об этом сообщил журналистам вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

16 и 17 июля полпред провел ряд совещаний в Забайкальском крае, где поручил разработать механизмы, которые позволят контролировать освоение лесных участков и оценивать эффективность проектов по деревообработке на Дальнем Востоке.

"Проблем в лесной отрасли накопилось много, не только в Забайкалье, Бурятии, накопились проблемы в лесной отрасли [в целом] в Российской Федерации, их надо решать. <…> Мы пытаемся создать систему, отслеживающую все движение леса с момента его вырубки, этим, [созданием такой системы], занимается Фонд развития Дальнего Востока", - сказал Трутнев, отвечая на вопрос ТАСС.

Полпред отметил, что у Фонда развития Дальнего Востока есть необходимый опыт, он "специализируется на сложных сервисах". "Фонд делал сервисы для морекультуры, там у нас тоже было очень много проблем: вроде бы берегов у нас много, морекультуры производится мало, в то же самое время начинаешь требовать выставления участков на аукционы, а нет этих участков, они не сформированы, нет разрешения, и многое другое мешает. Вот Фонд развития Дальнего Востока все это собрал вместе, что привело к резкому повышению стоимости продажи участков на аукционе, то есть государство стало получать больше денег, в то же самое время количество участков, предоставляемых в пользование, резко возросло, - сказал Трутнев. - Такая хорошая, на мой взгляд, работа".

По его словам, сейчас подобную работу фонд проводит в лесной отрасли. "Надо собрать всю цепочку, начиная от того, где вырубили дерево, и до того момента, когда оно попало на переработку или на экспорт", - сказал вице-премьер. Он отметил, что правительство РФ приняло решение о поэтапном повышении вывозных таможенных пошлин, в этом году они составили 40%, в будущем должны быть 60%, а потом 80%. "Я посмотрел справки, которые мне дали коллеги из правоохранительных органов, там прямой корреляции между повышением вывозных пошлин и увеличением объемов переработки или увеличением таможенных платежей нет, то есть где-то эта цепочка порвана, надо до конца разобраться, где", - сказал Трутнев.

В качестве примера наличия проблем в сфере лесной отрасли полпред назвал ситуацию в Забайкальском крае, где, по его словам, "деформации в сфере лесного хозяйства видны наиболее ярко". "Там на границе [российско-китайской] такие пункты приемки ворованного леса, когда-то они были железнодорожными тупиками, там тлеют отходы, люди не могут предъявить документацию на лес, "чудес" там очень много", - отметил Трутнев.