Госдума приняла в I чтении законопроект о снижении до 10% НДС на плодово-ягодную продукцию

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о снижении ставки НДС для плодово-ягодной продукции до 10%. Документ, вносящий изменения в Налоговый кодекс РФ, инициировали лидеры всех думских фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

По данным Росстата, валовой сбор плодов, ягод, винограда на территории РФ в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, в том числе индивидуальными предпринимателями, в 2018 году составил 1 млн 77,5 тыс. т. При этом, по данным ФТС России, импорт яблок, груш, айвы и слив в 2018 году составил 1 млн 721,1 тыс. т, из них яблок - 1 млн 121,7 тыс. т.

Данные показатели свидетельствуют о высоком уровне зависимости от импорта российского рынка плодово-ягодной продукции, говорится в пояснительной записке. "В этой связи меры, направленные на развитие внутреннего производства указанной продукции, приобретают особую актуальность", - считают авторы документа.

Законопроектом предусматривается включение в перечень продовольственных товаров, налогообложение реализации которых производится по налоговой ставке 10%, фруктов и ягод (в том числе винограда).

"Установление пониженной ставки НДС при реализации плодово-ягодной продукции позволит отечественным производителям увеличить объемы оборотных средств и направить их на закладку новых садов и на обеспечение технологий для наращивания объемов производства продукции садоводства и виноградарства. Снижение ставки НДС выравнивает условия налогообложения для организаций, осуществляющих производство и реализацию плодово-ягодной продукции, и для товаропроизводителей, реализующих другие виды продовольственных товаров (мясо, молоко, зерно, морепродукты, овощи), для которых налоговая ставка 10% действует в настоящее время", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Как подчеркнул ранее Володин, поручение проработать вопрос о снижении НДС на плодово-ягодную продукцию с 20% до 10% было дано президентом РФ Владимиром Путиным по итогам его встречи с представителями садоводческих хозяйств.

Планируемые изменения ко второму чтению

Ко второму чтению законопроекта в него будет внесена поправка, согласно которой налоговую льготу получат именно российские производители, сообщил журналистам один из авторов законопроекта, лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

"Буквально вчера мы в ходе встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым договорились о том, что ко второму чтению внесем уточняющие поправки, в которых закрепим, что такую налоговую льготу получат именно российские производители. Такие поправки у нас готовы, и авторы законопроекта готовы их внести", - сказал Неверов.