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Акимов: вопрос исключения РЖД из сферы грузовых перевозок требует глубокой проработки

По словам вице-премьера, решение данного вопроса не находится "в горизонте" ближайших действий правительства

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Вопрос прекращения деятельности "Российских железных дорог" на рынке грузовых перевозок требует глубокой проработки, подобного решения в ближайшее время ожидать не стоит. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Максим Акимов.

"Это касается модели функционирования очень многих рынков, модели функционирования компании. Мы не отвергаем сходу никаких решений, но это решение, которое подлежит очень глубокой экспертно-аналитической проработке. И о том, что это [находится] в горизонте ближайших действий правительства, говорить не приходится", - сказал вице-премьер.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев направил министру финансов Антону Силуанову письмо (есть в распоряжении ТАСС) с предложением обеспечить полный выход РЖД из рынка грузовых перевозок путем продажи или сдачи в аренду парка вагонов Федеральной грузовой компании, "дочки" холдинга.

Глава ФАС считает, что рост ставок на предоставление вагонов отчасти обусловлено тем, что свыше 50% парка контролируется РЖД и государственными институтами развития. Продажу Федеральной грузовой компании Артемьев предлагает произвести путем разбивки вагонного парка компании на отдельные лоты - по 5-10 тыс. вагонов, общая стоимость всего парка ФГК оценивается в 150 млрд рублей.

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