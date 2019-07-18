Эксперты спрогнозировали замедление роста потребкредитования в России

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Рост розничного кредитования в РФ замедлится до 20% в годовом выражении к сентябрю и до 18% к концу 2019 года, говорится в прогнозе Альфа-банка.

При этом эксперты банка высказывают опасения в связи с замедлением роста потребкредитования как фактора, который обеспечил рост ВВП в первом квартале 2019 года и роль которого сейчас снижается. С другой стороны, отмечают эксперты, попытки ЦБ ужесточить регулирование в области розничного кредитования сочетаются с понижением ключевой ставки, и сочетание этих двух факторов должно обеспечить плавное замедление роста этого рынка.

Розничное кредитование достигло пика роста в 23,8% в апреле, но уже в июне темпы снизились до 22,8%.

ЦБ ранее выражал обеспокоенность темпами роста потребкредитования и долговой нагрузки заемщиков, которые заметно опережают рост как номинальных доходов, так и заработных плат. Для ограничения рисков ЦБ, в частности, вводит показатель долговой нагрузки заемщика и планирует с 1 октября ввести для банков коэффициенты риска по потребкредитам в зависимости от показателя долговой нагрузки (отношение долга к доходам) и полной стоимости кредита.