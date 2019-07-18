Россельхознадзор связывает гибель пчел в ЦФО с отравлением их средствами защиты растений

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Россельхознадзор связывает гибель пчел в регионах Центрального федерального округа России с отравлением их средствами защиты растений. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Специалисты считают, что причиной массовой гибели пчел явилось отравление их средствами защиты растений, а именно - инсектицидами. Этому способствовало также несоблюдения хозяйствующими субъектами правил безопасного обращения с пестицидами и отсутствие должного государственного надзора за исполнением законодательства в этой области", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в Россельхознадзоре, в мае-июне 2019 года в управление Россельхознадзора по Белгородской области поступили многочисленные обращения пчеловодов по фактам массовой гибели пчел после обработок полей инсектицидами. Целью таких обращений являлось прежде всего установление точной причины гибели насекомых. По ним были инициированы административные расследования, а также оказана помощь в проведении исследований подмора пчел на остаточное количество пестицидов.

Исследования проводились в подведомственном Россельхознадзору ФГБУ "Белгородская МВЛ". В лабораторию была направлена 101 проба от 98 владельцев пасек Белгородской, Воронежской, Курской, Тамбовской и Липецкой областей. Как сообщили в Россельхознадзоре, по результатам проведенных исследований в 73 пробах выявлены остаточные количества действующих веществ пестицидов, по 28 пробам исследования продолжаются.

Кроме того, в ФГБУ "Белгородская МВЛ" поступили пробы растений сельскохозяйственных культур, выращиваемых на обрабатываемых полях, в пределах обитания пчел. В испытуемых образцах растений также обнаружены остаточные количества действующих веществ пестицидов, выявленных в патологическом материале пчел.

Ранее в нескольких регионах РФ зафиксированы случаи массовой гибели пчел, причиной которой, по мнению экспертов, стало использование на полях химикатов. Минсельхоз РФ рекомендовал органам управления АПК субъектов принять меры по предотвращению гибели пчел, ознакомить аграриев и пчеловодов с действующим законодательством РФ в части регламентов применения пестицидов.