Додон надеется решить вопрос о скидке на газ для Молдавии в ходе встречи с Путиным

КИШИНЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Президент Игорь Додон надеется решить вопрос о снижении цены на российский газ для Молдавии в ходе переговоров с главой России Владимиром Путиным, которая может состояться в ближайшее время. Об этом он заявил по возвращении из Москвы, где обсуждал этот вопрос с руководством "Газпрома" и вице-премьером, спецпредставителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрием Козаком.

"Я сегодня написал официальное письмо руководству России с просьбой рассмотреть возможность предоставления Молдавии скидки на газ с 1 сентября до 1 января. Окончательное решение будет принято в ближайший период на встрече с Путиным", - отметил Додон после прошедшего в четверг заседания Высшего совета безопасности республики.

Ранее в интервью ТАСС Додон выразил обеспокоенность возможным прекращением или сокращением транзита газа через Украину. По его словам, это негативно скажется на доходах республики от транзитных услуг, а также может привести к сокращению, а то и вообще прекращению поставок российского газа в республику. По его словам, трубопровод Унгены - Кишинев для альтернативных поставок газа из соседней Румынии, на который ЕС выделял деньги прежним правительствам Молдавии, так и не достроен. Также, по его словам, неясно, откуда взять газ и для возможных реверсных поставок газа через ту же украинскую газотранспортную систему.

Молдавия приобретает газ у "Газпрома" по контракту, который был подписан в 2008 году и ежегодно продлевается. В нем стоимость газа для республики привязана к ценам на нефть на мировых рынках. В ходе визита в Москву в феврале 2019 года Додон попросил главу "Газпрома" Алексея Миллера предоставить Молдавии скидку в размере 25% на поставляемый республике газ. По итогам встречи с Миллером на полях Петербургского международного экономического форума глава Молдавии сообщил о договоренности начать переговоры с "Газпромом" по условиям новых контрактов на поставку газа в республику и на его транзит с 1 января 2020 года. В прошлом году "Газпром" поставил в Молдавию 2,9 млрд куб. м газа, что на 8,4% больше, чем в 2017 году.