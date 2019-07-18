"Россети Северный Кавказ" инвестируют 70 млн рублей в реконструкцию электросетей в Назрани

МАГАС, 18 июля. /ТАСС/. Компания "Россети Северный Кавказ" направит около 70 млн рублей на реконструкцию электросетей Назрани. Завершить работу по модернизации энергетики планируют в сентябре 2019 года, сообщила пресс-служба компании.

"Россети" инвестируют порядка 70 млн рублей на реконструкцию электросетей части Гамурзиевского административного округа и района новостроек квартала "За каналом" в Назрани. Застарелая проблема перебоев в электроснабжении и низкого напряжения в сети будет решена для 3 тыс. потребителей крупнейшего города Ингушетии. Завершить реконструкцию энергокомпания планирует в сентябре текущего года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реализуемая в регионе программа снижения потерь позволит обеспечить бесперебойное электроснабжение проблемных участков, районов новостроек, а также снизить технические потери. "Что немаловажно - применение новых элементов оборудования, в том числе цифрового, существенно сократит риск травматизма среди населения в случае нарушения правил электробезопасности и практически исключит несанкционированное подключение к сети", - цитирует пресс-служба директора "Ингушэнерго" Адама Цечоева.

По данным пресс-службы, мероприятия предусмотрены инвестпрограммой "Россетей" и программой снижения потерь на сетях филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго", общий объем финансирования которой до 2022 года составит более 500 млн рублей. Помимо Назрани, программа предполагает реконструкцию сетевой инфраструктуры сел Плиево и Барсуки.