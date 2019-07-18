Волгоградская область с начала уборочной кампании собрала более 3 млн тонн зерна

ВОЛГОГРАД, 18 июля. /ТАСС/. Волгоградские аграрии собрали три миллиона тонн зерна в этом году из 4 млн запланированных, сообщил в четверг журналистам губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в ходе рабочего совещания в Клетском районе региона.

"Сегодня, в день посещения Клетского района, мне особенно приятно сообщить, что Волгоградская область преодолела трехмиллионный рубеж уборочной кампании. Несмотря на непростые погодные условия, регион выполнит поставленные задачи по сбору зерна", - сказал Бочаров.

Он уточнил, что по плану правительства РФ Волгоградская область в этом году должна собрать порядка 4 млн тонн зерна. В областном комитете сельского хозяйства отметили, что для обеспечения продовольственной безопасности региона требуется 1,5 млн тонн, все остальное зерно идет на российский рынок и на экспорт.

В Волгоградской области выращивают пшеницу, рожь, подсолнечник, кукурузу, большинство овощных культур - томаты, огурцы, лук, капусту, а также арбузы и дыни. Этот регион относится к зоне рискованного земледелия. В частности, сухая осень 2014 года и малоснежная зима 2014-2015 годов привели к гибели озимых на площади 160 тыс. га, из-за чего их пришлось весной пересевать.

Урожай в 2015 году составил 3 млн тонн, в 2016 году - 4,5 млн тонн, а в 2017 году в Волгоградской области был собран рекордный за последние 40 лет урожай зерна - 5,6 млн тонн. Летом 2018 года из-за почвенной засухи погибли посевы на площади около 300 тыс. га, тем не менее было собрано почти 3,7 млн тонн зерна.

По данным пресс-службы главы региона, росту объемов производства способствует системная работа по поддержке АПК, являющегося в регионе приоритетным направлением с 2014 года: аграрии своевременно получают поддержку, на выгодных условиях обновляют технику, имеют доступ к льготным кредитным ресурсам. За пять лет общий размер бюджетного финансирования сельского хозяйства составил 22,8 млрд рублей - по объемам прямой государственной поддержки Волгоградская область входит в топ-10 субъектов РФ.