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На Крымском мосту закончили укладку рельсов

Строительство железнодорожной части Крымского моста, 13 марта 2019 Сергей Мальгавко/ТАС
Описание
Строительство железнодорожной части Крымского моста, 13 марта 2019
© Сергей Мальгавко/ТАС

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.

"Две бригады - со стороны Керчи и Тамани - встретились и сомкнули рельсы под сводом арки. Финальные звенья были торжественно уложены на втором пути (крымское направление). На первом - для встречного движения - стыковку провели месяцем ранее. Суммарно на двухпутной железной дороге - почти 5 тыс. тонн рельсов и более 76 тыс. штук шпал", - говорится в сообщении.

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