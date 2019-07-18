На Крымском мосту закончили укладку рельсов

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.

"Две бригады - со стороны Керчи и Тамани - встретились и сомкнули рельсы под сводом арки. Финальные звенья были торжественно уложены на втором пути (крымское направление). На первом - для встречного движения - стыковку провели месяцем ранее. Суммарно на двухпутной железной дороге - почти 5 тыс. тонн рельсов и более 76 тыс. штук шпал", - говорится в сообщении.