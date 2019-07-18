Госдума приняла в первом чтении законопроект о корректировке демпфера на топливо

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, корректирующий с 1 июля 2019 года применяемый в настоящее время демпфирующий механизм для стабилизации цен на бензин и дизельное топливо. Законопроект также предусматривает введение с 1 августа 2019 года демпфера на авиакеросин. Документ был внесен группой депутатов - членов комитета Госдумы по бюджету и налогам во главе с председателем комитета Андреем Макаровым.

Ранее эти поправки были внесены Госдуму правительством ко второму чтению законопроекта о редкоземельных металлах, однако документ отправили на доработку из-за нарушения процедуры. Демпфирующий механизм предоставляет возможность компенсировать часть стоимости получаемой нефтеперерабатывающими заводами нефти для сдерживания роста цен на производимые ими нефтепродукты. Законопроект позволит повысить размер такой компенсации с 1 июля 2019 года с 60% до 75% для бензина и до 70% для дизтоплива, а с 2020 года - с 50% до 68% для бензина и до 65% для дизтоплива.

Демпфер на авиакеросин будет применяться в зависимости от разницы экспортных цен на авиатопливо и условной стоимости на него в России. В 2019 году условная цена установлена на уровне 48,3 тыс. рублей за тонну. Компенсация для авиакеросина составит 70% в 2019 году и 65% с 2020 года.

Компенсация выпадающих доходов федерального бюджета, возникающих в связи с принятием данных мер, предполагается, в частности, за счет отнесения с 1 апреля 2020 года всех темных нефтепродуктов (включая мазут и судовое топливо) к средним дистиллятам. Кроме того, предлагается с 1 октября по 31 декабря 2019 года увеличить на 150 рублей на тонну действующую фиксированную надбавку к ставке налога на добычу полезных ископаемых при добыче нефти.

Также предусмотрено исключение из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль доходов и расходов ДОМ.РФ, возникающих при осуществлении им функций в соответствии с законом "О содействии развитию жилищного строительства".

"Это позволит высвободить дополнительные финансовые ресурсы для финансирования его деятельности по содействию проведению государственной жилищной политики и развитию жилищной сферы. Кроме того, увеличение в связи с этим чистой прибыли впоследствии приведет к увеличению размера выплачиваемых дивидендов в федеральный бюджет", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.