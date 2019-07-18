"Победа" возобновит рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Нальчик

НАЛЬЧИК, 18 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" с конца октября возобновит рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Нальчик, сообщил ТАСС представитель аэропорта Нальчик Ислам Шомахов.

Ранее авиакомпания заявила о приостановке полетов по маршруту из-за выявленных несоответствий аэродрома сертификационным требованиям, которые не позволяют обеспечить безопасное выполнение рейсов. В апреле 2018 года в аэропорту провели плановый текущий ремонт ВПП.

"Авиакомпания "Победа" возобновляет полеты в Нальчик из Москвы (Внуково) и Санкт-Петербурга (Пулково). Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 в компоновке 189 кресел. Билеты уже в продаже", - сказал Шомахов.

Он отметил, что полеты будут выполняться каждый день с 27 октября. Во все дни, кроме четверга, вылет из аэропорта Внуково будет осуществляться в 10:20, а вылет из Нальчика - в 13:15. По четвергам рейс из Нальчика в 11:55, из Москвы - в 09:10. Полеты в Санкт-Петербург будут выполняться с 29 октября трижды в неделю - во вторник, четверг и субботу. Вылет из Пулково планируется в 08:30, а из Нальчика - в 12:10.

Сейчас рейсы в Москву (Шереметьево) из Нальчика ежедневно выполняет "Аэрофлот" на самолетах Airbus A320.