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Renault запустил в серийное производство кроссовер Arkana на заводе в Москве

На торжественной церемонии присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и генеральный директор концерна Renault Тьерри Боллоре Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и генеральный директор концерна Renault Тьерри Боллоре
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Завод "Рено Россия" запустил в серийное производство новый купе-кроссовер Renault Arkana, передает корреспондент ТАСС с места события.

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На торжественной церемонии присутствовали глава Минпромторга Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор Groupe Renault Тьерри Боллоре.

"Запускается новая модификация Arkana, которая разрабатывалась компанией Renault по запросу с учетом тех требований, которые предъявляются российскими потребителями", - сказал Мантуров.

При этом Боллоре отметил, что благодаря выходу Renault Arkana компания планирует нарастить долю на российском авторынке до 10%. "Мы очень горды, что запускаем сегодня Renault Arkana. Мы инвестировали более €2 млрд в три предприятия здесь, которые находятся в Москве, Тольятти и Ижевске", - отметил он.

Как уточнили в Минпромторге, инновационная техническая и мультимедийная начинка модели уже почти на 70% состоит из отечественных комплектующих. Кроме того, Renault Arkana участвует в программе льготного кредитования.

Renault Arkana - новый кроссовер С-сегмента, базирующийся на модульной SUV-платформе нового поколения. Это первая модель на российском рынке, оснащенная бензиновым двигателем TCe 150 с турбонаддувом (150 л.с.). Модель предлагается как с передним приводом, так и в сочетании с интеллектуальной системой полного привода. В последнем случае водителю доступно три режима работы полноприводной трансмиссии 2WD, 4WD и 4WD LOCK. Отмечается, что Renault Arkana стала одной из немногих моделей в сегменте, полноприводная версия которой получила омологацию как транспортное средство повышенной проходимости.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичСобянин, Сергей СеменовичРоссия
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