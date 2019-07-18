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Кабмин Украины ввел спецпошлины на импорт из России дизеля и сжиженного газа

Совместное решение президента и правительства было принято в ответ на расширение российских экономических санкций, уточнил представитель украинского лидера в кабинете министров Андрей Герус
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© Александр Рюмин/ТАСС

КИЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Правительство Украины ввело специальные пошлины на импорт из России дизельного топлива и сжиженного газа. Об этом сообщил в четверг представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус в Facebook.

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"Вчера кабинет министров принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа", - сообщил он. Герус отметил, что такое совместное решение президента и правительства принято в ответ на расширение российских экономических санкций.

Представитель президента сообщил, что спецпошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% с 1 августа 2019 года и 4% с 1 октября 2019 года. Спецпошлина на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября.

"Соответствующая пошлина снимет сверхрыночную маржу трейдера-импортера, которая возникала по причине логистики (дизелепровод) и других факторов. Если типичная рыночная маржа в крупном опте составляет $10-$12 за тонну, то на поставках трубопроводным транспортом такая маржа составляла $35-$40 за тонну", - сообщил Герус.

В новость были внесены изменения (15:22 мск) — добавлена информация после второго абзаца.

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