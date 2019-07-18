Коворкинг-зона, квартирники и робот-консультант: на Ямале открывается модельная библиотека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Обновленная Центральная городская библиотека откроется в городе Муравленко (Ямало-Ненецкий автономный округ) в ноябре, сообщила в четверг ТАСС директор Централизованной библиотечной системы города Светлана Баранова. Проект модернизации учреждения вошел в число победителей федерального конкурса "Создание модельных библиотек в субъектах РФ", который является частью нацпроекта "Культура".

По задумке авторов проекта, жители арктического города с населением 32 тыс. человек получат комфортное пространство для реализации научных проектов, общения и отдыха, обновленный книжный фонд, новое оборудование (от робота-консультанта до интерактивных панелей), а специалисты библиотеки пройдут переподготовку и повысят свою квалификацию. На модернизацию учреждения было выделено около 17 млн рублей (из них 10 млн - из федерального бюджета, 3 млн - из окружного и почти 4 млн - из муниципального).

"Работы начались на этой неделе. До 1 ноября у нас уже должен быть сделан ремонт, собрана новая мебель, расставлена техника, и мы должны будем презентовать абсолютно новую модернизированную библиотеку, площадку живого общения", - сказала Баранова.

Кроме того, преобразования ждут и детскую библиотеку Муравленко. Основной упор в центральной городской библиотеке, помимо текущего ремонта, будет сделан на закупку современного оборудования и обучение персонала. А детская библиотека нуждается, прежде всего, в капитальном ремонте. Новое здание будет больше нынешнего в три раза. "Открытие новой библиотеки для детей и молодежи планируем также в ноябре этого года", - уточнила Баранова.

Комфорт посетителей

По словам директора учреждения, перезагрузка библиотек в Муравленко началась еще три года назад. "Первое, что мы сделали - привлекли в штат библиотеки работников, способных превращать любую идею в проект. За последние три года мы обновили кадровый состав почти на 70%. У нас работают не только специалисты с профильным образованием, но и специалисты из разных сфер: маркетологи, дизайнеры, журналисты и даже финансисты. Практически всем - до 35 лет", - добавила она.

Вместе с приходом молодых сотрудников в библиотеке реализуют новые проекты: творческий квартирник "Теплота", площадка для женщин с детьми и тех, кто только планирует пополнить ряды будущих мам #мамаможет, открытые лекции специалистов из разных сфер "Умный город", лаборатория инновационного творчества и робототехники "Наукоград". "Приступая к работе над преобразованием библиотечного пространства, мы поставили перед собой задачу создать гибкую, легко трансформируемую и доступную библиотеку для всех категорий пользователей", - пояснила Баранова.

По ее словам, в результате трансформации пребывание посетителей станет более комфортным. Так, на первом этаже центральной библиотеки будет оборудована зона для саморазвития и общения - с мобильной мебелью и стеллажами со встроенными пользовательскими местами. "Что касается второго этажа, то здесь мы хотим создать многофункциональное креативное пространство для чтения и творчества, предназначенное как для совместной, так и индивидуальной работы", - добавила Баранова.

Она уточнила, что пространство второго этажа будет разделено на три зоны: коворкинг-зону, зону выдачи и лаунж-зону, рассчитанную на детей младшего возраста. "Здесь будет двухуровневый подиум необычной формы, удобные стеллажи, кресла-мешки, а также проектор для совместного просмотра фильмов и мультфильмов на потолке. Наличие такой зоны позволит родителям воспользоваться услугами библиотеки, оставаясь при этом вместе с детьми", - отметила собеседница агентства.

Время с пользой

Детская библиотека после трансформации получит статус Центра интеллектуального развития для детей и молодежи, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Муравленко. "Для реализации самых смелых идей спроектирована зона "Фаблаб" с набором новейшего оборудования для 3D-моделирования, легорум, центр дизайна и комиксов с сенсорной панелью, конференц-зал с хорошей аппаратурой. Для релаксации оборудуют сенсорную комнату. Лофт-пространство для молодежи с большим экраном предназначено для творческих мастер-классов, клубных встреч и квартирников", - уточнили в мэрии.

Доступ к библиотечным сервисам и услугам упростит специальное оборудование, добавили в пресс-службе. "Уже сейчас [в детской библиотеке] внедряется система автоматизации обслуживания с использованием RFID-систем. Ведется работа по чипированию фонда, программируются электронные читательские билеты. Терминал самообслуживания позволит читателям самостоятельно регистрировать взятые в открытом фонде издания и возвращать их в библиотеку. А специальные ворота помогут не допустить несанкционированный вынос", - пояснили в администрации, добавив, что такое же оборудование планируется закупить и для центральной библиотеки.

По словам заведующей детской библиотекой Марины Мехедовой, для того, чтобы конкурировать за внимание посетителей с другими учреждениями культуры и досуга, библиотеки стараются занять свободные ниши. "Можно сравнить наши библиотеки с антикафе, только бесплатным. Формат хороший, но он мало где реализован даже в крупных городах. А у нас удачно прижился в библиотеке. Мы показываем людям, как можно развивать свои компетенции в самых разных направлениях: творчестве, искусстве, конструировании, информационных технологиях. Поэтому и приходят к нам", - заключила она.