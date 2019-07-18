Госдума одобрила во II чтении введение паспортов транспортной безопасности

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла во втором чтении законопроект, призванный усилить транспортную безопасность в РФ, в том числе путем утверждения субъектами транспортной инфраструктуры специальных паспортов обеспечения безопасности, а также наделения вневедомственной охраны правом на владение стрелковым оружием.

"Объекты транспортной инфраструктуры подлежат обязательному категорированию в соответствии с порядком и количеством категорий, установленных правительством РФ", - отмечается в тексте проекта. В настоящее время количество категорий устанавливает Минтранс.

При этом исключается действующее сейчас категорирование транспортных средств в контексте угрозы совершения акта незаконного вмешательства. Сохраняется только категорирование объектов транспортной инфраструктуры. Требования по обеспечению транспортной безопасности объектов, которые категорированию не подлежат, будут устанавливаться правительством по представлению уполномоченного органа власти.

Документ предусматривает наделение подразделений транспортной безопасности правом на приобретение, хранение и применение специальных средств для защиты любых объектов транспортной инфраструктуры и транспорта. Но если речь идет о защите объектов первой и второй категории, то разрешается использование боевого ручного стрелкового оружия.

Субъекты транспортной инфраструктуры должны будут разработать и утвердить паспорта обеспечения транспортной безопасности как объектов инфраструктуры, так и транспортных средств. Типовую форму паспорта будет определять правительство. Данные субъекты также должны будут предоставить доступ к данным, собираемым при помощи технических средств обеспечения безопасности, подразделениям ФСБ, МВД, Ространснадзора.