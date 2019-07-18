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Минэнерго выступает за заморозку цен на сжиженный газ в ЖКХ

Цена должна быть рыночной, заявили в ведомстве

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Минэнерго выступает за заморозку оптовых цен на сжиженные углеводородные газы (СУГ) для коммунально-бытовых нужд. Об этом сообщил журналистам глава департамента переработки нефти и газа Минэнерго Антон Рубцов.

"Мы в Минэнерго считали это правильным [ввести заморозку цен на СУГ]. Мы предлагали заморозить эту ситуацию, ФАС поддерживает нас в этом вопросе", - сказал он, отметив, что этот вопрос обсуждался на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака 17 июля.

Регулирование оптовых цен на СУГ было отменено постановлением правительства с 1 января 2019 года. До этого цены на СУГ для коммунально-бытовых нужд устанавливались ФАС, теперь цена должна быть рыночной, пояснил Рубцов.

"Цена может вырасти, если региональные экономические комиссии уже установили на год для газораспределительных организаций. Соответственно, это приведет к выпадающим доходам этих организаций. Пока мы прорабатываем варианты, как можно им это компенсировать из бюджета", - пояснил представитель Минэнерго.

СУГ используется для бытовых нужд населения (смесь пропана и бутана технических, пропан и бутан технические) и в качестве газомоторного топлива (пропан-бутан и пропан автомобильные).

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