Путин: объем торговли России и Белоруссии в 2018 году вырос до $30,5 млрд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Объем взаимной торговли России и Белоруссии в 2018 году вырос на 10%, составив $30,5 млрд. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии.

"Отмечу, что в прошлом году российско-белорусский товарооборот вырос почти на 10% и достиг $30,5 млрд, - сказал он. - На Россию приходится около половины всего объема внешней торговли Белоруссии".

Российский лидер подчеркнул, что РФ прочно удерживает первое место по размеру накопленных прямых капиталовложений в белорусскую экономику. Эта цифра составляет почти $4 млрд. Путин отметил, что между российскими и белорусскими регионами заключено более 550 соглашений, направленных на углубление кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, фармацевтики, транспортной сфере. Он также обратил внимание на то, что целый ряд межрегиональных документов был подписан в рамках VI Форума регионов России и Белоруссии.

"Рассчитываю, что их реализация будет способствовать дальнейшему укреплению российско-белорусского партнерства практически во всех ключевых направлениях", - сказал Путин.

По мнению российского лидера, регулярные встречи региональных и местных органов власти, делового сообщества, деятелей образования, науки и культуры играют большую роль в контексте развития российско-белорусских отношений. Путин высоко оценил работу, которую участники форума провели в течение нескольких дней его работы.

В целом, характеризуя взаимоотношения двух стран, Путин посчитал необходимым напомнить, что Москва и Минск активно участвуют в деятельности Евразийского экономического союза, в формировании единых рынков товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, а также тесно сотрудничают в других региональных организациях, включая ОДКБ.