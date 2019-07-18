ФТС планирует автоматизировать регистрацию до 99% таможенных деклараций к 2020 году

УФА, 18 июля. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) намерена добиться автоматизации до 99% всех таможенных деклараций к 2020 году. Из них 64% будут выпускаться также автоматически, заявил в четверг руководитель ведомства Владимир Булавин на торжественном собрании к 30-летию Башкортостанской таможни в Уфе.

"К концу 2020 года 99% всех деклараций в стране будет регистрироваться автоматически, и 64% из них автоматически выпускаться", - рассказал он.

На данный момент процент автоматически зарегистрированных электронных деклараций по экспорту составляет 86%, автоматически выпущенных - почти 50%. Также Булавин отметил, что ведомство в следующем году планирует принять "Стратегию 2030", работа над которой ведется. "Таможня будущего - это умная таможня, быстро перенастраиваемая, с искусственным интеллектом, информационно связанная с нашими партнерами внутри страны и за рубежом, незаметная для добросовестного бизнеса, эффективная и результативная для государства", - подытожил он выступление.

Башкортостанская таможня была образована в 1989 году, в 2001 она вошла в состав Приволжского управления. В ее структуре пять таможенных постов, два в Уфе, по одному в городах Стерлитамак, Белорецк, Туймазы. За последние десять лет, по данным пресс-службы, ведомство перечислило в бюджет порядка 70 млрд рублей.