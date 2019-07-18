Власти РФ выделят около 30 млн рублей на проведение капремонта медучреждений Ингушетии

МАГАС, 18 июля. /ТАСС/. Правительство РФ в 2019 году выделит более 29 млн рублей на капитальный ремонт медицинских учреждений Ингушетии, говорится в опубликованном на портале правовой информации распоряжении.

"Выделить Минздраву РФ из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования о размере 29820,9 тыс. для предоставления иного межбюджетного трансферта Ингушетии на проведение капремонта медорганизаций", - говорится в документе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, в республике работает семь объектов, которым требуется капитальный ремонт, среди них Малгобекская и Джейрахская районные больницы, Республиканский центр фтизиопульмонологии, [центр] по профилактике и борьбе со СПИДом, медицинский мобилизационный центр, кожно-венерологический диспансер и центр медицины катастроф.