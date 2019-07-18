Поправки в законопроект о платных дорогах на Севере защитят интересы жителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Принятый во втором чтении Госдумой законопроект о строительстве безальтернативных платных дорог на Крайнем Севере учитывает интересы местных жителей, так как после принятия в окончательном чтении позволит строить бесплатную для жителей инфраструктуру за счет частного капитала. Такое мнение выразил в четверг журналистам заместитель директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Алексей Федосов.

Госдума в четверг на заседании приняла во втором чтении законопроект, который фактически позволяет строить платные дороги в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, где при этом нет возможности проложить бесплатный альтернативный путь.

"Стоимость строительства объектов транспортной инфраструктуры в условиях Крайнего Севера достаточно высокая. Принятие закона позволит строить бесплатную для жителей инфраструктуру за счет компаний", - сказал Федосов.

По его словам, принятый во втором чтении законопроект предусматривает более широкий список транспорта, который сможет пользоваться данными дорогами бесплатно: помимо легковых автомобилей, в этот перечень вошли, в том числе мотоциклы, рейсовые автобусы, гужевой транспорт. При этом плата за проезд для грузовых машин массой до 30 тонн будет меньше, чем по существующим понтонным переправам, добавил Федосов.

Он напомнил, что за счет частных средств в округе строится мост через реку Пур, где на данный момент можно проехать только по платной понтонной переправе. Предполагается, что мост свяжет восточную часть округа с основной сетью региональных дорог и обеспечит бесперебойный доступ к промышленным объектам и месторождениям в восточной части региона.