Алексей Тайчер покинул пост советника гендиректора РЖД

Цифровая трансформация 2030

"Россети Сибирь" направила в 2019 году на треть больше средств в развитие энергетики Алтая

Выделенные средства планируют потратить на покупку спецоборудования, которое позволит локализовать нарушения на участке без отключения всего энергообъекта

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