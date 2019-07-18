Алексей Тайчер покинул пост советника гендиректора РЖД

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Бывший генеральный директор "Федеральной грузовой компании" Алексей Тайчер покинул пост советника генерального директора "Российских железных дорог" на общественных началах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РЖД.
"Алексей Тайчер покинул пост советника генерального директора РЖД на общественных началах", - сказали в пресс-службе холдинга.
Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отложила рассмотрение ходатайства компании "ТФМ-Гарант" (70% принадлежат Тайчеру) на приобретение лизинговой компании "Трансфин-М".
Рассмотрение ходатайства по сделке отложено под условие - полное устранение аффилированности с РЖД на уровне акционеров, руководства и хозяйственной деятельности, сообщили тогда в пресс-службе ФАС.