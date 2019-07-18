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Алексей Тайчер покинул пост советника гендиректора РЖД

Ранее ФАС отложила рассмотрение ходатайства компании "ТФМ-Гарант", 70% которой принадлежат Тайчеру, на приобретение лизинговой компании "Трансфин-М"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Бывший генеральный директор "Федеральной грузовой компании" Алексей Тайчер покинул пост советника генерального директора "Российских железных дорог" на общественных началах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РЖД.

"Алексей Тайчер покинул пост советника генерального директора РЖД на общественных началах", - сказали в пресс-службе холдинга.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отложила рассмотрение ходатайства компании "ТФМ-Гарант" (70% принадлежат Тайчеру) на приобретение лизинговой компании "Трансфин-М".

Рассмотрение ходатайства по сделке отложено под условие - полное устранение аффилированности с РЖД на уровне акционеров, руководства и хозяйственной деятельности, сообщили тогда в пресс-службе ФАС.

 

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