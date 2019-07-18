Минпромторг: запрет на продажу табака и алкоголя в жилых районах ударит по малому бизнесу

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Введение запрета на продажу табачной и алкогольной продукции в жилых районах сократит количество небольших точек розничной торговли и усилит позиции крупных торговых сетей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга.

"Полагаем, что снижение физической доступности качественного и легального алкоголя и табака через дополнительные запретительные меры отразится лишь на количестве объектов торговли, которые реализуют продукты питания в сегменте малого бизнеса, в сторону их сокращения. Одновременно существенно вырастет потребительский трафик и доходность крупного ретейла, что усилит положение торговых сетей на рынке", - пояснили в пресс-службе, добавив, что международная практика регулирования продажи алкоголя и табака в малых торговых форматах, в том числе в магазинах "у дома", неоднозначая.

При этом Минпромторг готов рассмотреть соответствующий законопроект при его поступлении в установленном порядке, а также при наличии обоснованных данных о вероятном снижении уровня потребления алкоголя и табака населением и что данная инициатива не спровоцирует рост потребления суррогатов, сообщили в ведомстве.

Ранее главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн 17 июля в беседе с ТАСС высказал мнение, что запрет на продажу алкогольной продукции в магазинах, расположенных в жилых районах или непосредственно в домах, может привести к снижению потребления алкоголя и табака жителями России.

По данным Минздрава РФ, потребление алкоголя в России за последние восемь лет снизилось с 18 до 9,3 л на душу населения. Это привело к сокращению числа алкогольных отравлений, а также связанных с употреблением алкоголя заболеваний, что выразилось в снижении смертности мужчин трудоспособного возраста на 18% с 2012 года.