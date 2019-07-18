ОЭЗ "Дубна" в Подмосковье планирует к 2025 году вдвое увеличить количество рабочих мест

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Число рабочих мест на территории экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна" в Московской области возрастет в два раза к 2025 году благодаря росту количества компаний-резидентов на территории региона. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"Уже сегодня ее резидентами являются 150 компаний, и по самым скромным прогнозам их количество в ближайшие шесть лет увеличится до 200, а число рабочих мест вырастет в два раза, с 4000 до 8000", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства Подмосковья Вадима Хромова.

В пресс-службе уточнили, что для подготовки новых кадров резиденты ОЭЗ планируют более эффективно использовать возможности учебных заведений, расположенных на территории Дубны.

"Сегодня тенденция в том, что наши кадры нужны компаниям, а нам нужны компании для того, чтобы подготовить квалифицированных специалистов. У нас имеется 10-летний опыт работы с резидентами особой экономической зоны "Дубна": мы заключаем договор о сотрудничестве, где компании утверждают, что должен уметь, делать и знать студент, а мы беремся это удовлетворить", - цитирует пресс-служба слова директора института системного анализа и управления Государственного университета "Дубна" Евгения Черемисина.