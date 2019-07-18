Орешкин: источников финансирования для ликвидации перекрестного субсидирования пока нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Источники финансирования для ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике в настоящее время отсутствуют, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Есть проблема, связанная с перекрестным субсидированием, ее как-то надо решать. Это [его ликвидация] то, к чему нужно стремиться, а дальше надо искать источники, за счет чего это делать. Источников [сейчас] нет", - сказал Орешкин, комментируя по просьбе журналистов удаление со страницы портала проектов нормативно-правовых актов разработанного Минэкномразвития документа о ликвидации перекрестного субсидирования в сфере электроэнергетики.

Минэкономразвития РФ разместило 17 июля на портале проектов нормативно-правовых актов проект указа президента РФ, в котором предлагалось до 1 октября 2019 года утвердить нормативные правовые акты для ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике за счет средств федерального бюджета. В проекте документа также отмечалось, что с 1 января 2020 года должно быть обеспечено снижение тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей.

В документе говорилось, что в рамках работы по ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике при формировании проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также на последующие годы должны быть предусмотрены бюджетные ассигнования на финансирование расходов на субсидирование тарифов на электрическую энергию для населения в объеме, равном величине перекрестного субсидирования по состоянию на 2019 год.

В материале, опубликованном 18 июля на сайте газеты "Коммерсантъ", говорилось, что через некоторое время после размещения проект предложенного Минэкономразвития указа президента был удален. При попытке зайти на соответствующую страницу пользователь видит сообщение: "Проект удален".