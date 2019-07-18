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В Санкт-Петербурге и Ленинградской области введут режим электронной визы

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к президенту Владимиру Путину с соответствующей просьбой несколько месяцев назад

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Режим электронной визы будет введен на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, соответствующий указ будет подписан в четверг. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

"Возражений против вашего предложения нет, оно будет реализовано, и сегодня я подпишу соответствующий указ... Мы распространим этот режим и на Петербург, и на Ленинградскую область", - сказал Путин.

Президент отметил, что с этой просьбой Беглов обращался пару месяцев назад, и он со своей стороны давал поручение проработать этот вопрос, в том числе и с точки зрения безопасности для горожан. Врио губернатора обратился к Путину с просьбой с 1 октября ввести режим электронной визы в городе, что, по его мнению, будет способствовать развитию туризма в регионе.

В марте 2017 года Путин подписал закон об упрощенном визовом режиме на территории свободного порта Владивосток. Электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток, ее могут получить граждане 18 государств. Упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке начал действовать с 1 августа 2018 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБеглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-ПетербургЛенинградская область
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