В Адыгее площади первых промышленных виноградников увеличат вчетверо

МАЙКОП, 18 июля. /ТАСС/. Площади первых в Адыгее виноградников, выращиваемых в промышленных масштабах, до конца года увеличатся в четыре раза до 40 га, сообщил ТАСС в четверг министр сельского хозяйства республики Владимир Свеженец.

"Из-за особенностей местного климата предприниматели не занимались виноградниками в промышленных масштабах. Несколько лет назад в пригороде Майкопа на площади 10 га экспериментально был разбит первый. До конца года территория, занятая под виноградниками, увеличится до 40 га: еще 20 га появится в пригороде столицы республики и 10 - в предгорьях региона", - сказал он.

Для ряда регионов юга России выращивание винограда - одно из ключевых направлений сельского хозяйства, Адыгея также начинает развивать это направление благодаря господдержке. Выращенный виноград сортов "Каберне", "Мерло" и "Мускат" планируется использовать в виноделии на предприятии региона, уточнил министр.

Плодово-ягодные насаждения в крестьянских и фермерских хозяйствах республики сейчас занимают территорию 3,3 тыс. га. Сады, выращиваемые по итальянской технологии с использованием капельного орошения, составляют 60% этой площади - 2 тыс. га, и в этом году увеличатся на 10% до 2,2 тыс. га.

Новые сады появятся в Гиагинском, Майкопском, Кошехабльском, Теучежском, Шовгеновском районах и в пригороде столицы республики. На субсидии садоводам за счет федерального и регионального бюджетов в этом году предусмотрено 85,8 млн рублей, сообщили ТАСС в Минсельхозе республики.