Госдума вводит штрафы до 1,5 млн рублей за самовольную добычу драгметаллов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в первом чтении законопроект, многократно увеличивающий штрафы за нарушение правил добычи, обращения и хранения драгоценных металлов и камней, а также предусматривающий штрафы до 1,5 млн рублей за их самовольную добычу.

В частности, за нарушение действующих норм при обращении с ценными камнями или металлами для граждан вводится штраф в размере от 70 тыс. до 120 тыс. рублей (в настоящее время - от 3 тыс. до 5 тыс. рублей). Будут предусмотрены и ныне отсутствующие штрафы за это нарушение для индивидуальных предпринимателей - от 500 тыс. до 750 тыс. рублей. С 50 тыс. рублей до 1 млн возрастает максимальный штраф для юридических лиц.

Устанавливается административная ответственность за очистку камней и металлов от примесей и сопутствующих элементов юридическими лицами, которые не включены в специальный перечень, составляемый правительством. Для граждан штраф составит от 120 тыс. до 170 тыс. рублей, для ИП - от 750 тыс. до 1 млн рублей, для юридических лиц - от 1 млн до 1,5 млн рублей. Предусмотрена также конфискация орудий и техники для добычи и работы с камнями.

Отдельно будут прописаны штрафы за самовольную добычу драгоценных металлов или камней: от 120 тыс. до 170 тыс. рублей для граждан, от 750 тыс. до 1 млн рублей для индивидуальных предпринимателей и от 1 млн до 1,5 млн рублей для юридических лиц.