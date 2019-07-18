Путин обсудил с исполнительным директором Shell перспективы расширения сотрудничества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил в четверг с главным исполнительным директором компании Royal Dutch Shell Беном ван Берденом перспективы расширения сотрудничества.

"Компания Shell работает в России давно, по-моему с конца 19 века. И в настоящее время достаточно активно работает во многих проектах, является крупным инвестором в российскую экономику - более $15 млрд прямые инвестиции составили", - отметил Путин. "Поэтому я очень рад вас видеть и поговорить вместе с коллегами о перспективах развития нашего сотрудничества", - добавил он.

Руководитель Shell отметил, что компания работает в России уже 127 лет. "Мы очень ценим то партнерство, которое у нас есть, и с огромной благодарностью относимся к возможности встретиться с вами и пообщаться, обсудить наше будущее", - сказал он.

"С момента нашей последней встречи было много событий, которыми я хотел бы с вами поделиться. В первую очередь, два месяца назад мы отмечали 25-летие компании "Сахалин Энерджи". Это великолепный проект по своей организации - мы отгрузили нашим потребителям на Дальнем Востоке более 100 млн СПГ, платежи в бюджет РФ составили за время проекта $25 млрд. Контракты, заключенные с российскими подрядчиками и участниками цепочки поставок, превысили $25 млрд. Этот проект заложил фундамент рождения СПГ-отрасли в России", - сообщил Бен ван Берден.

Инвестиции в российскую экономику

"В прошлом месяце в рамках ПМЭФ нам удалось сделать большой шаг вперед с нашим давним партнером - компанией "Газпром нефть". Мы достигли договоренности о разведке и добыче дополнительных запасов углеводородов в Сибири. Этот проект станет крупнейшей инвестицией в российскую экономику с точки зрения разведки и добычи нефти за последние пять лет", - добавил он. "Если говорить о сегменте переработки и сбыта, розничном сегменте, то здесь стоит отметить важность, которую Россия играет с точки зрения роста для нашей компании: она входит в топ пять крупнейших экономик. В рамках развития сети АЗС в России в ближайшие пять лет мы еженедельно будем открывать одну новую АЗС", - сообщил глава компании.

Участие в культурных проектах

Он также добавил, что Shell будет поддерживать Эрмитаж в год проведения Года Рембрандта. "У нас много амбиций на будущее для работ в РФ, и хотелось бы "сверить с вами часы", с вашими желаниями и намерениями по нашей совместной работе в России", - сказал руководитель Shell.

Путин поблагодарил ван Бердена за участие в культурно-гуманитарных и образовательных инициативах в России. "То, что вы сейчас сказали по поводу Эрмитажа, это не единственное направление, в котором вы принимаете участие, имея в виду еще и Большой театр и некоторые другие инициативы", - пояснил президент РФ.