В Дзержинске запустят производство газовых баллонов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июля. /ТАСС/. Первое в России импортозамещающее производство полимерно-композитных газовых баллонов откроют в Дзержинске Нижегородской области. Об этом в четверг журналистам сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Общая стоимость проекта - 1,25 млрд рублей. Важно, что на новом производстве планируется создать более 130 рабочих мест для нижегородцев", - сказал Никитин.

По его словам, экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил получение льготного займа АО "ДПО "Пластик" из Нижегородской области на 500 млн рублей по программе "Комплектующие изделия". В ближайшее время проект должен рассмотреть наблюдательный совет фонда.

Мощность производства составит 60 тыс. баллонов в год. Такие баллоны устанавливают на транспортные средства для использования сжатого природного газа в качестве топлива. Основное их преимущество - взрывобезопасность, малый вес и отсутствие коррозии.

Губернатор отметил, что работа местных предпринимателей с ФРП поможет привлечь дополнительные федеральные средства в Нижегородскую область, а также позволит открыть новые предприятия и расширить действующие компании.

В марте Никитин принял решение о докапитализации регионального Фонда развития промышленности на 100 млн рублей.