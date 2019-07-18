На Ставрополье планируют в этом году приобщить к занятиям спортом половину жителей региона

ПЯТИГОРСК, 18 июля. /ТАСС/. Почти половина жителей Ставропольского края будет приобщена к занятию физической культурой и спортом к концу этого года. Об этом сообщил ТАСС в четверг заместитель министра физической культуры и спорта региона Илья Юрчишин.

"По статистике 42,5% жителей края вовлечены в занятия физической культурой и спортом систематически, это выше среднероссийского уровня. Эта статистика официальная, ее невозможно обмануть, потому что это данные с мест: из сел, поселений, школ, вузов, где все привязывается к спортивным школам, к местам, где можно заниматься спортом. Планируем выйти на 45% к концу этого года", - сказал Юрчишин.

Он отметил, что для того, чтобы добиться таких показателей, в этом году планируется введение 29 спортивных объектов. "Это рекордная цифра. Будет построено 13 площадок многофункциональных в сельских территориях. 14 площадок спортивных в Кисловодске по программе развития Кавминвод по линии Минкавказа, запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Ессентуках, такого же ФОКа в Кисловодске, и в Пятигорске мы начинаем первую очередь реконструкции спортивной школы по боксу, которая находится в Горячеводске", - сказал замминистра.

По его словам, на первую очередь реконструкции в этом году будет выделено 39 млн рублей. Полностью закончить ремонтные работы планируется в следующем году.

В ходе встречи в рамках работы клуба "Инициатива молодых", которая в четверг прошла в Пятигорске, Юрчишин назвал проблемы, которые мешают развитию спорта в крае. "Нам есть, над чем работать. Есть недостаток инструкторов, тренеров он есть. Недостаток результатов в высшем спорте, конечно же, тоже есть", - отметил он. При этом замминистра подчеркнул, что массовый спорт и физкультура в крае активно развиваются.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.