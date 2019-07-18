Путин поручил разработать меры по предотвращению необоснованного роста цен на битум

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 декабря 2019 года разработать и утвердить меры по предотвращению необоснованного роста цен на битум, следует из перечня поручений правительству по итогам заседания Госсовета, прошедшего 26 июня.

"Разработать и утвердить комплекс мер по предотвращению необоснованного роста и колебания цен на битум на внутреннем рынке, а также по обеспечению равномерной закупки битума и организации его межсезонного хранения", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

В начале июля в ходе прямой линии Путин предложил включить авиакеросин и битум в соглашение с нефтяниками о стабилизации топливных цен.

Кроме того, на заседании Госсовета 26 июня Путин потребовал разобраться с достоверностью цен на строительство дорог. По его данным, "подрядчики зачастую выходят на конкурс, где заведомо занижены цены на битум, асфальт, асфальтобетон, щебень, другие материалы, поэтому компании либо вовсе отказываются от таких подрядов, либо, как им заблагорассудится и как удается, выкручиваются".

Путин подчеркнул, что такая ситуация "негативно сказывается на качестве дорог и на сроках выполнения дорожного строительства".