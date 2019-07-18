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Рабочую группу по 5G создадут в правительстве с участием Минкомсвязи и силовиков

СКОЛКОВО, 18 июля. /ТАСС/. Рабочая группа по вопросам развития 5G с участием Минкомсвязи, Роскосмоса и силовых ведомств будет создана в течение двух-трех недель. Также в группу могут войти операторы связи, заявил журналистам в четверг вице-премьер РФ Максим Акимов.

"Договорились создать рабочую группу из сотрудников Минобороны, ФСО, ФСБ, Роскосмоса и Минкомсвязи, говорили о возможности привлечения операторов, для работы с пилотными зонами, чтобы посмотреть, где в сегменте 3,4-3,8 ГГц возможно поработать", - сказал он, добавив, что рабочая группа может быть создана через две-три недели.

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РоссияАкимов, Максим Алексеевич
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