Беглов: электронные визы позволят увеличить турпоток в Петербург до 12 млн человек в год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербург сможет увеличить турпоток с 8,2 до 12 млн человек в год за счет ввода электронных виз. Об этом сообщил журналистам в четверг врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы рассчитываем на увеличение туристического потока до 12 млн человек в год", - сказал Беглов. Ранее он озвучивал прогноз о том, что в результате ввода электронных виз количество иностранных туристов в городе удвоится.

По данным городского комитета по развитию туризма, в 2018 году Санкт-Петербург посетили 8,2 млн человек, из них 3,9 млн человек - иностранные туристы и 4,2 млн - российские путешественники. Достичь турпотока 12 млн человек в год власти города рассчитывают в течение 4-х лет.

На встрече с Бегловым президент заявил, что в четверг подпишет указ о введении режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ранее врио губернатора обратился к Путину с просьбой ввести этот режим с 1 октября.

"Указ будет о том, что электронные визы будут введены в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, потому что пункты пропуска - и таможенные, и пограничные - то, что касается железнодорожного и автомобильного транспорта, находятся на территории Ленинградской области, а у нас [в Санкт-Петербурге] - аэропорт и морской порт", - объяснил Беглов.

Электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток, ее могут получить граждане 18 государств.