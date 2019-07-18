Рекордные 11,1 млн т зерновых собрали на Кубани

КРАСНОДАР, 18 июля. /ТАСС/. Аграрии на Кубани раньше всех в стране завершили уборочную кампанию в 2019 году, собрав рекордно высокий урожай зерновых культур, который превысил 11 млн т, сообщил журналистам в четверг губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В 2018 году аграрии на Кубани собрали более 10,4 млн т зерна, несмотря на неблагоприятные погодные условия в регионе. В начале 2019 года власти края сообщали, что планируется как минимум удержать взятую высокую планку и собрать не менее 10 млн т урожая зерновых.

"Краснодарский край первым в стране завершил уборочную кампанию. Собраны рекордные 11 млн 117 тыс. 970 т зерновых культур. Это на 700 тыс. т больше, чем в прошлом году. Такого урожая на Кубани еще не было. Мы в очередной раз доказали - Краснодарский край - гарант продовольственной безопасности всей России", - сказал глава региона.

Он пояснил, что для достижения таких высоких результатов в регионе используется современная сельскохозяйственная техника, к работе над выведением высокопродуктивных сортов зерновых подключают ученых, особое внимание уделяется качеству почвы. В результате, в 2019 году на Кубани собран урожай пшеницы преимущественно 3-4 классов, которые являются самыми востребованными на рынке.

"Безусловно, этот рекорд - заслуга наших аграриев. Низкий поклон тем, кто работал в полях, чтобы обеспечить край и страну высококачественным зерном", - сказал Кондратьев

Ранее сообщалось, что урожайность зерновых культур в Краснодарском крае увеличилась в 2019 году на 3,5% по сравнению с 2018 годом. Объемы посевных площадей под зерновые и зернобобовые культуры по сравнению с прошлым годом не изменились и составляют 1,7 млн гектаров полей. В 2019 году увеличен парк сельхозтехники: на полях работают порядка 7 тыс. комбайнов, за сутки они успевают убирать более 100 тыс. гектаров посевов, хлебоприемные предприятия и миниэлеваторы в крае способны хранить 13,2 млн т зерна. К 2024 году власти региона планируют увеличить объемы экспорта сельхозпродукции до $3,8 млрд, поставки зерна планируется увеличить с 12,7 млн т до 15,5 млн т. В 2018 году экспорт зерна составил 10 млн т.