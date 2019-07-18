Ветряные электростанции на Сицилии подключили к единой платформе дистанционного управления

ТАСС, 18 июля. Компания Volta Green Energy, итальянский оператор ветряных электростанций, внедрила систему автоматизации и дистанционного управления ветрогенераторами на Сицилии. Об этом сообщается на сайте компании-разработчика ABB.

Решение ABB Ability e-mesh уже было внедрено на пяти ветряных элетростанциях и обеспечило одновременное отслеживание ключевых метрик каждой станции через единый интерфейс. Подключившись к системе, диспетчеры смогут контролировать все объекты дистанционно и регулировать объем выработки энергии в зависимости от наблюдаемых значений и их динамики.

Новая система позволит повысить эффективность работы ветрогенераторов и оптимизировать затраты за счет распределения нагрузки между всеми электростанциями, подключенными к платформе. По словам ABB, решение носит масштабируемый характер: к центру управления можно будет подключить дополнительные электростанции без потери эффективности работы системы и необходимости привлечения дополнительных ресурсов.