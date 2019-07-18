Ингушетия и Белоруссия будут сотрудничать в сферах промышленности и энергетики

МАГАС, 18 июля. /ТАСС/. Ингушетия на VI форуме регионов России и Белоруссии в Санкт-Петербурге подписала с республикой соглашение о сотрудничестве в различных сферах, в том числе, в промышленности, энергетике и строительстве, говорится в сообщении пресс-службы правительства Ингушетии.

"Премьер Ингушетии Зелимхан Евлоев подписал соглашение с правительством Республики Беларусь, которое предусматривает взаимодействие в сферах промышленности, энергетики, торговли, строительства, информационных технологий, спорта и туризма. Кроме того, документ направлен на тесное взаимодействие в сферах здравоохранения, образования, научно-технической и инновационной деятельности, культуры и искусства, транспортного, городского и сельского хозяйства, а также развитие сотрудничества между муниципальными образованиями Ингушетии и административно-территориальными единицами Беларуси", - говорится в сообщении.

Как отмечается, регионы будут создавать необходимые условия для функционирования совместных предприятий, разработки и реализации совместных проектов и программ. "Уверен, что сотрудничество позволит реализовать ряд успешных проектов на территории Ингушетии", - передает пресс-служба слова Евлоева.

VI Форум регионов России и Белоруссии проходит 17-18 июля. Его основная тема - межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов. По данным организаторов, в форуме принимают участие более 1 тыс. человек, представлено более 70 российских субъектов и все белорусские регионы. Первый форум состоялся в 2014 году в Минске, затем он проходил в Сочи, Москве, Могилеве.