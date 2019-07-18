В Госдуму внесен законопроект о штрафах за неустановление российского ПО на смартфонах

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) внесла в нижнюю палату парламента пакет законопроектов, предусматривающих необходимость установки на смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией Smart-TV программного обеспечения из специально создаваемого перечня предустанавливаемых программных средств при их продаже, а также штрафы за нарушение этой нормы. Документы размещены в электронной базе данных Госдумы.

Ранее Жигарев уже вносил законопроекты, обязывающие устанавливать на смартфонах исключительно российское программное обеспечение, однако в прежней редакции законопроекты были отозваны автором.

Согласно одному из законопроектов, правительство определит перечень устройств, при продаже которых необходимо будет соблюдать новые требования, а также перечень программного обеспечения, которое допускается устанавливать для выполнения таких требований.

"Законопроект обеспечит защиту интересов российских интернет-компаний, что позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий. Законопроект предоставляет российским компаниям правовые механизмы продвижения своих программ и сервисов в области информационных технологий для российских пользователей", - говорится в пояснительной записке.

По замыслу авторов документа, российские пользователи интернета и услуг связи получат возможность использовать приобретаемое оборудование (смартфоны, компьютеры, телевизоры с функцией Smart-TV) без необходимости установки дополнительных мобильных приложений и иных программ, ориентированных на работу с российскими пользователями таких устройств. Предполагается, что этот документ вступит в силу с 1 января 2020 года.

Другим законопроектом предусматривает штраф за продажу отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами с нарушением требования о предварительной установке российских программ. Для должностных лиц штраф составит 30-50 тыс. рублей, для юридических лиц - 50-200 тыс. рублей.Соответствующие поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Штрафы, по замыслу авторов документа, должны применяться с 1 января 2021 года.