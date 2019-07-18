Разрешение на ввод в эксплуатацию сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" признано недействительным

КЕМЕРОВО, 18 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Кемеровской области признал недействительным разрешение муниципальных властей на ввод в эксплуатацию торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове, где в марте 2018 года произошел пожар и погибли 60 человек. Об этом сообщается в судебном решении, опубликованном в электронной картотеке дел суда.

Также недействительным признано заключение кузбасского Гостройнадзора, выданное по результатам реконструкции здания бывшего кондитерского комбината под торговый центр "Зимняя вишня".

"Признать недействительным заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, утвержденное 3 марта 2014 года приказом начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области. Признать недействительным разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, подписанное 18 марта 2014 года заместителем главы города Кемерово", - говорится в решении суда.

Как следует из материалов дела, с иском в суд обратились индивидуальные предприниматели-арендаторы "Зимней вишни", которые признаны потерпевшими по одному из уголовных дел о пожаре в торговом центре. Они потребовали признать незаконным действия администрации города Кемерово и инспекции Госстройнадзора Кемеровской области, которые в 2014 году принимали решение о вводе здания торгового центра в эксплуатацию и выдавали соответствующие заключения и разрешения.

Предприниматели в своем иске ссылаются на экспертизу, проведенную в рамках расследования уголовного дела о пожаре в ТЦ. Согласно заключению экспертов, здание торгового центра "на момент, предшествующий пожару, не соответствовало проектно-сметной документации и нормативно-техническим требованиям, предъявляемым к общественным зданиям с массовым пребыванием людей". Несмотря на это Госстройнадзор Кемеровской области выдал заключение о соответствии реконструированного здания требованиям технического регламента и проектной документации, а муниципалитет согласовал ввод в эксплуатацию нового торгового центра.

О пожаре

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года, погибли 60 человек, еще 79 пострадали. По факту пожара возбуждены три уголовных дела, их фигурантами в общей сложности стали 15 человек. В настоящий момент Заводским районным судом Кемерова рассматривается уголовное дело в отношении восьми обвиняемых.

Расследование уголовного дела в отношении еще восьми фигурантов, среди которых экс-начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов и бывшая руководитель региональной инспекции Госстройнадзора Танзиля Комкова, находится на завершающей стадии.