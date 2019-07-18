Росстат выяснил, что половина россиян получают зарплату ниже 35 тыс. рублей

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Половина россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34 335 рублей, свидетельствуют данные Росстата. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.

Кто это? Сколько зарабатывает? И на что тратит деньги?

Средний класс. Кто это? Сколько зарабатывает? И на что тратит деньги?

При этом средняя зарплата в России, по данным статслужбы, составляет 47 657 рублей.

Такое исследование проводится Росстатом раз в два года. Оно включает крупные и средние организации всех видов экономической деятельности и форм собственности. Исследование охватило 27,1 млн человек и более 101,4 тыс. крупных и средних предприятий.

Директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон пояснил РБК, что чем сильнее средняя зарплата отличается от медианного показателя, тем выше уровень неравенства в оплате труда и доля людей с низкой зарплатой.