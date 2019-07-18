Росстат выяснил, что половина россиян получают зарплату ниже 35 тыс. рублей

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Половина россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34 335 рублей, свидетельствуют данные Росстата. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
При этом средняя зарплата в России, по данным статслужбы, составляет 47 657 рублей.
Такое исследование проводится Росстатом раз в два года. Оно включает крупные и средние организации всех видов экономической деятельности и форм собственности. Исследование охватило 27,1 млн человек и более 101,4 тыс. крупных и средних предприятий.
Директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон пояснил РБК, что чем сильнее средняя зарплата отличается от медианного показателя, тем выше уровень неравенства в оплате труда и доля людей с низкой зарплатой.
При этом зарплата 20% самых высокооплачиваемых работников составляет почти половину (48%) всего объема средств, направленных на оплату труда, отметила РБК заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им Г.В. Плеханова Елена Егорова. "Именно этот факт дает завышенную среднюю заработную плату, уровень которой каждый раз, когда ее публикует Росстат, не воспринимается населением и кажется неадекватным", - сказала она.
Разрыв между медианным и средним значением зарплаты различается по регионам и колеблется от 13% до 31%. Так, в Москве в апреле 2019 года средняя зарплата составила 96 тыс. рублей, а медианная - 66 тыс. рублей (на 31,2% меньше). В Сахалинской области средняя зарплата достигла 88 тыс. рублей, а медианная - 62,6 тыс. рублей (на 28,8% меньше).