Выездная сессия Восточного экономического форума пройдет в Якутске в конце июля

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Вклад международных финансовых организаций в развитие Дальнего Востока обсудят на выездной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), которая пройдет в Якутске с 29 по 30 июля. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Минвостокразвития.

"В преддверии V Восточного экономического форума 29-30 июля пройдет выездная сессия на тему "Вклад международных финансовых организаций в развитие Дальнего Востока России". Выездная сессия ВЭФ в Якутии станет эффективной площадкой для укрепления и развития партнерских отношений с международными финансовыми организациями и банками, а также будет способствовать продвижению инвестиционных проектов и поддержке малого и среднего предпринимательства", - говорится в сообщении.

Участники сессии обсудят кредитование регионов и организаций многосторонними банками развития, рассмотрят проблемы и перспективы реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке с участием международных финансовых организаций. Еще одной темой дискуссии станет создание новых инструментов для привлечения иностранного капитала в проекты на территории макрорегиона.

В мероприятии примут участие представители федеральных министерств и ведомств, госкорпораций, международных финансовых и консалтинговых организаций, а также руководители регионов Дальнего Востока. Организаторами мероприятия выступят правительство Якутии, Минвостокразвития РФ, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, фонд "Росконгресс".

Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 4-6 сентября. Президент РФ Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди приехать на форум в качестве главного гостя.