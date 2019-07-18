Разработчик FaceApp заявил, что приложение не передает данные пользователей третьим лицам

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Приложение для мобильных устройств FaceApp, разработанное фирмой Wireless Lab из России не занимается передачей данных пользователей третьим лицам. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении компании.

"Мы не продаем и не передаем какие-либо пользовательские данные третьим лицам <...> FaceApp выполняет большую часть обработки фотографий в облаке. Мы загружаем только фотографию, выбранную пользователем для редактирования. Мы никогда не переносим другие изображения из телефона в облако", - говорится в сообщении Wireless Lab.

При этом разработчики отмечают, что могут сохранить загруженную фотографию в облаке. Причиной этого являются производительность приложения и расходуемый трафик. "Мы хотим, чтобы пользователь не загружал фотографию повторно для каждой операции редактирования. Большинство изображений удаляются с наших серверов в течение 48 часов с даты загрузки", - пояснили в FaceApp.

Кроме того, отмечается, что основная группа разработчиков находится в РФ, но при этом данные не передаются в страну.

Вопросы к разработчикам приложения

В среду лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения FaceApp, разработанного российской фирмой. По его словам, факт расположения в России офиса разработки FaceApp "поднимает вопрос, как и когда компания предоставляет доступ к данным граждан США третьим сторонам, включая власти зарубежных стран".