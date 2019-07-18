Власти Крыма рекомендовали отключать свет, газ и воду незаконным торговым точкам на пляжах

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Власти Крыма предлагают отключать электричество, газоснабжение и водоснабжение для торговых точек, которые незаконно установлены на набережных и пляжах региона. Решение об этом приняла в четверг коллегия республиканского министерства промышленной политики.

"Рекомендовано при выявлении незаконно установленных нестационарных торговых объектов оперативно принимать меры в соответствии с действующим законодательством по их демонтажу, в том числе по их отключению от сетей ресурсоснабжающих организаций", - говорится в решении коллегии Минпрома, одобренном в четверг. Администрациям городов Крыма поручено до 1 октября решить вопрос по отключению незаконно работающих объектов совместно с коммунальными службами.

В министерстве уточнили, что в Крыму под нестационарную торговлю отведено более 7 тыс. мест. Местным мастерам выделили около 1 тыс. торговых точек. При этом, по данным министерства, обеспеченность населения Крыма торговыми площадями сейчас превышает норму в 1,6 раза. В первой половине 2019 года торговцам выписали более 500 предупреждений и 2 тыс. административных протоколов на общую сумму свыше 9,5 млрд рублей.

"Мы против того, чтобы разрушать бизнес. Мы на сегодняшний день имеем грязь, отсутствие безопасности пожарной, транспортной и любой другой. С этими вещами мы воюем, а не с теми людьми, которые выходят торговать", - отметил региональный министр Андрей Васюта.

Ранее в августе 2018 года глава Крыма Сергей Аксенов поручил ужесточить контроль над структурами, которые выдают разрешения на установку нелегальных торговых объектов. В частности, по его данным, в Алуште по документам работают 75 нестационарных торговых объектов (НТО), а в реальности выявлено 386, в Ялте по документам 431 нестационарный торговый объект, а функционирует 581. Аксенов отмечал, что ко всем, кто отвечает за контроль в этой сфере, будут приняты жесткие меры.