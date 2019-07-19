"Нафтогаз" заявил о готовности договариваться по транзиту газа по сценарию ЕК

КИЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что Украина готова договариваться с "Газпромом" о транзите российского газа по сценарию Еврокомиссии (ЕК).

"Глава МИД РФ [Сергей] Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Германии, что Россия готова договариваться о сохранении поставок [газа] по украинскому маршруту, открыта к достижению договоренностей по этому вопросу на экономически обоснованных и практически реализуемых условиях". В связи с этим отмечу, что и Украина готова. Мы готовы и не дожидаться сентября (российская сторона говорила, что ждет сентября - прим. ТАСС)", - написал Витренко в Facebook.

Он отметил, что замглавы Еврокомиссии Марош Шевчович на прошлой трехсторонней встрече предложил вариант, который "соответствует пониманию Европы об экономически обоснованных условиях транзита, которые могут быть реализованы на практике".

"Мы с этим вариантом согласны. Если российская сторона тоже согласна, то можем хоть прямо сейчас начать работать над договорами по реализации этого варианта на практике, Это должно быть операторское соглашение [о сочетании газотранспортных систем, interconnection agreement] относительно мощностей объемом 90 млрд куб. м ежегодно, и соглашение о бронировании мощностей (или своп) на 60 млрд куб. м ежегодно в среднем в течение 10 лет. Все условия этих договоров будут стандартными в Европе, то есть по их экономической обоснованности не должно быть сомнений", - отметил Витренко.

При этом он подчеркнул, что в случае несогласия с вариантом Шевчовича, украинская сторона хотела бы "услышать почему, и также услышать встречное предложение". "В этом случае тоже не нужно ждать сентября. Лучше это сделать как можно быстрее, чтобы было время обработать до следующей трехсторонней встречи. Затягивание времени не в интересах ни одной из сторон", - написал Витренко.