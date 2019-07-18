Источник: обязательная маркировка молочной продукции начнется в России с марта 2020 года

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Обязательная маркировка молочной продукции начнется в России с марта 2020 года. Как сообщил ТАСС источник в отрасли, знакомый с текстом распоряжения правительства, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Распоряжение правительства о внесении молока в список товаров, обязательных для маркировки, подписано", - сказал он.

Источник добавил, что маркироваться будет та же продукция, что и в пилотном проекте. Как сообщалось ранее, с 15 июля по 29 февраля 2020 года продлится эксперимент по маркировке молочных продуктов. Согласно постановлению правительства России, маркировать планируется молоко и сливки, сухое молоко и сливки, кисломолочные продукты (кефир, йогурт и другое), молочную сыворотку, сливочное масло, сыры, творог и другие продукты. В эксперименте участвуют производители, импортеры отдельных видов молочной продукции, организации оптовой и розничной торговли, сферы питания. Обеспечивать проведение эксперимента уполномочены Минпромторг, Минсельхоз, Минкомсвязь, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, ФНС, ФТС, ФСБ России.

Полномочия оператора информационной системы, осуществляющего информационное обеспечение эксперимента, закреплены за Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ). "Пилотный проект - оптимальная возможностью для участников рынка в комфортном режиме подготовиться к обязательной маркировке и настроить интеграцию системы электронных ветсертификатов, контролирующих сырье до завода, и цифровой маркировки, которая будет прослеживать готовую продукцию до конечного потребителя", - отметил замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

По его словам, ЦРПТ, как и представители бизнес-сообщества, выступает за интеграцию с электронной ветсертификацией "Меркурий" и выступает против дублирования функций. "Интеграция позволит системам обогащать друг друга, при этом не приведет к дополнительным затратам производителей, а розница, уже работающая с цифровой маркировкой по другим товарам, продолжит пользоваться своими действующими решениями. Обмен данными позволит осуществить полное прослеживание и гарантировать безопасность продукции для населения", - считает он.

В России идут добровольные эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной маркировке подлежат 10 товарных групп: табак, духи, обувь, шины и пневматические покрышки, фотокамеры и лампы-вспышки, а также пять групп изделий легкой промышленности. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.