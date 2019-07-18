Росстат выяснил, что более 775 тыс. россиян получают зарплату ниже МРОТ

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Порядка 775,46 тыс. трудоспособных работающих россиян (2,9%) получают зарплату ниже установленного законодательством минимального размера оплаты труда, который равен 11 280 рублей с 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата по размерам начисленной заработной платы за апрель 2019 года, опубликованные на сайте ведомства в четверг.

Согласно данным Росстата, всего в России работает 27,093 млн граждан. Порядка 17,8% (4,8 млн) россиян зарабатывает от 11 280 до 20 350 рублей ежемесячно, а почти четверть россиян (24,2% - 6,5 млн) получают ежемесячную зарплату в размере от 20,3 тыс. до 31,6 тыс. рублей.

Зарплату свыше 100 тыс. получает 1,9 млн работающих россиян (7,1%). Порядка 1,6 млн (6,2%) получают от 75 до 100 тыс. рублей в месяц, от 60 до 75 тыс. рублей - более 2 млн граждан (7,4%), от 50 до 60 тыс. рублей - 2,1 млн (8%), от 45 до 50 тыс. получают 1,5 млн россиян (5,5%).

Более 1,7 млн (6,6%) граждан ежемесячно зарабатывает от 40 до 45 тыс. рублей, от 31,6 до 40 тыс. рублей получает 3,8 млн (14%). Отмечается, что средняя заработная плата по России составляет 47 657 рублей.

Оплата труда по МРОТ

В соответствии с Трудовым кодексом РФ оплата труда ниже МРОТ недопустима, сообщил ТАСС проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. "Некоторые работодатели, чтобы избежать расходов на уплату НДФЛ и отчислений в социальные фонды, устанавливают псевдосокращенный рабочий день. Фактически человек работает восемь часов, а в табеле ему ставят четыре часа. Основную часть зарплаты выплачивают в конверте", - пояснил он.

Сафонов добавил, что в этой связи с точки зрения закона, "придраться трудно". "Работник вынужден соглашаться с такими условиями, иначе он потеряет работу. ФНС, конечно, пытается отслеживать такие случаи, но предъявить претензии сложно", - разъяснил он.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января равен величине прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2018 года и составляет 11 280 рублей. По данным Минтруда, минимальный размер оплаты труда за последние три года вырос в 1,6 раза.

Глава ФНПР Михаил Шмаков ранее предлагал увеличить МРОТ в два раза. В свою очередь министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что сделать это невозможно, поскольку проблематично для бюджетов, и особенно региональных.