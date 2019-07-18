Дрозденко: электронные визы повысят турпоток из Финляндии и Прибалтики в Ленобласть

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Введение режима электронной визы значительно повысит поток туристов из Финляндии и балтийских стран в Ленинградскую область. Уверенность в этом выразил в беседе с ТАСС губернатор региона Александр Дрозденко.

Режим электронной визы будет введен на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, соответствующий указ будет подписан в четверг, отметил ранее на встрече с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым президент РФ Владимир Путин.

"Ленинградскую область посещают много однодневных туристов или туристов выходного дня из Финляндии и стран Прибалтики, упрощенный визовый режим позволит кратно увеличить этот показатель. Мы высоко оцениваем потребность в электронных визах и видим в упрощенном режиме большие перспективы для развития экономики области", - сказал Дрозденко.

В 2018 году регион посетили более 1,5 млн туристов, на 17% больше чем годом ранее, следует из данных областного комитета по туризму. В минувшем году в Ленинградской области состоялось свыше 100 культурных, спортивных, молодежных, образовательных и межнациональных мероприятий.

Среди туристов наиболее посещаемыми территориями Ленинградской области являются Выборгский, Волховский, Приозерский и Гатчинский районы. Наиболее популярными местами считаются Выборгский замок, Крепость Корела, Саблинские пещеры, Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь и Крепость Орешек. Всего в области находится 5,5 тыс. объектов культурного наследия.