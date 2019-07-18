Оливер Ципсе возглавит совет директоров концерна BMW в 2020 году

БЕРЛИН, 18 июля. /ТАСС/. Топ-менеджер Оливер Ципсе станет председателем совета директоров германского автомобильного концерна BMW весной 2020 года, когда данный пост покинет Харальд Крюгер. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении автоконцерна после заседания набсовета BMW.

В начале июля нынешний председатель совета директоров Крюгер, проработавший в этой должности четыре года, уведомил членов правления, что он не будет претендовать на второй срок. Полномочия 53-летнего топ-менеджера истекают в конце апреля 2020 года.

Ципсе в настоящее время возглавляет производственное управление концерна.

BMW - германский автопроизводитель, основанный в 1916 году. Оборот BMW в 2018 году составил более €97 млрд. Концерн является одним из крупнейших предприятий в ФРГ. В 2018 году с конвейеров BMW сошли почти 2,5 млн транспортных средств.