Врио главы Севастополя пообещал информировать о ходе реализации ФЦП в Instagram

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев пообещал отчитываться о ходе реализации федеральной целевой программы (ФЦП) в своем аккаунте в Instagram. Об этом говорится в сообщении, размещенном на его странице в этой социальной сети в четверг.

Ранее в пресс-службе дирекции по управлению ФЦП сообщали, что исполнение федеральной целевой программы по развитию Крымского полуострова в части, касающейся Севастополя, в 2018 году было на уровне около 61%. Депутаты заксобрания Севастополя и активисты партии "Единая Россия" ранее указывали, что необходим общественный контроль за реализацией ФЦП и предлагали правительству работать совместно.

"Главная новость этого дня - увеличение финансирования ФЦП развития Севастополя и Крыма до 959 млрд рублей. В программу добавили 88 объектов и мероприятий на 56,6 млрд рублей, из них в Севастополе - 56 объектов на сумму 10,8 млрд рублей. Буду информировать здесь о ходе работы по ФЦП", - написал Развожаев.

Программа социально-экономического развития

ФЦП до 2020 года была принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру региона. В 2015 году куратором программы стало Минэкономразвития РФ.

Для реализации задач программы создано более 200 объектов, ключевые из которых - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт Симферополя, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса "Таврида" (строительство продолжается).

По данным замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова, власти обсуждают продление сроков реализации ФЦП до 2025 года и увеличение ее финансирования на 200 млрд рублей. В нее планируется включить строительство восточного и юго-восточного объезда Симферополя, мостового перехода через Севастопольскую бухту, а также реконструкцию трассы на южном берегу Крыма.